Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, трансляция которого опубликована в Telegram-канале российского постпредства.
«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике», — указал дипломат.
Как отметил Небензя, президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ о прекращении огня и вывести украинские войска с российских территорий, включая Донбасс. До этого момента, по словам постпреда, Вооруженные силы РФ продолжат выполнять задачи специальной военной операции.
Кроме того, Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп «искренне стремится» к урегулированию конфликта. Дипломат также подверг критике позицию ООН и западных стран по украинскому вопросу. Он пояснил, что ООН находится «в полностью беспомощном состоянии», заняв, по его мнению, предвзятую антироссийскую позицию. Небензя добавил, что западным государствам известно о случаях падения украинских противоракет на гражданские объекты. Несмотря на это, как подчеркнул постпред, они продолжают поставки вооружений Киеву и способствуют дальнейшей эскалации конфликта.