Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 мая заявил, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине зашел в тупик.

Источник: AP 2024

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, трансляция которого опубликована в Telegram-канале российского постпредства.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике», — указал дипломат.

Как отметил Небензя, президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ о прекращении огня и вывести украинские войска с российских территорий, включая Донбасс. До этого момента, по словам постпреда, Вооруженные силы РФ продолжат выполнять задачи специальной военной операции.

Кроме того, Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп «искренне стремится» к урегулированию конфликта. Дипломат также подверг критике позицию ООН и западных стран по украинскому вопросу. Он пояснил, что ООН находится «в полностью беспомощном состоянии», заняв, по его мнению, предвзятую антироссийскую позицию. Небензя добавил, что западным государствам известно о случаях падения украинских противоракет на гражданские объекты. Несмотря на это, как подчеркнул постпред, они продолжают поставки вооружений Киеву и способствуют дальнейшей эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше