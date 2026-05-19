Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине

Кроме того, Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп «искренне стремится» к урегулированию конфликта. Дипломат также подверг критике позицию ООН и западных стран по украинскому вопросу. Он пояснил, что ООН находится «в полностью беспомощном состоянии», заняв, по его мнению, предвзятую антироссийскую позицию. Небензя добавил, что западным государствам известно о случаях падения украинских противоракет на гражданские объекты. Несмотря на это, как подчеркнул постпред, они продолжают поставки вооружений Киеву и способствуют дальнейшей эскалации конфликта.