Москва требует правды: Гутерреш готовит ответ по Буче

В Секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили получение официального письма от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, касающегося инцидента в Буче. По словам представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, в настоящее время ведется работа над ответом на данное обращение.
«Письмо было получено. Мы находимся в процессе подготовки ответа», — сообщил Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва рассчитывает на получение содержательной реакции, а не формальных отписок, которыми ограничивалось руководство организации в течение последних четырех лет. В послании, направленном главе ООН Антониу Гутеррешу 1 мая, сформулировано 12 принципиальных вопросов, на которые российская сторона требует получить четкие ответы.
Главным требованием России остается предоставление списка лиц, ставших жертвами событий в Буче. Москва неоднократно заявляла, что руководство всемирной организации безосновательно возложило ответственность на российскую сторону, проигнорировав необходимость проведения объективного расследования.
Напомним, что в апреле 2022 года Министерство обороны РФ официально назвало обнародованные Киевом фото- и видеоматериалы провокацией, подчеркнув, что за время контроля над городом российские военные не совершали насильственных действий в отношении местных жителей.