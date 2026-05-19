Более 50 дронов сбили над Россией за шесть часов

Силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников самолетного типа в период с 14:00 до 20:00 мск 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территориями Московского региона и Крыма.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над территорией региона уничтожили девять дронов с начала суток. Режим беспилотной опасности в области объявили утром, его сняли спустя 12 часов. О первом сбитом беспилотнике Дрозденко написал около 11:30 мск.
Кроме того, в селе Смотровая Брянской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию. В результате пострадали два жителя региона.
