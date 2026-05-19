МИД Латвии выразил категорический протест России после заявления СВР

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом говорится на сайте латвийского МИДа.
Дипведомство сочло, что заявление СВР строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».
МИД также сообщил, что в ходе беседы главе российского посольства была вручена нота протеста. Ему заявили, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления властей Латвии о том, что она не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины.
СВР 19 мая заявила, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые размещены на пяти латвийских военных базах. Служба сообщила, что располагает данными о подготовке Украиной серии ударов по тыловым регионам России с территории Латвии.
По данным российской разведки, украинские военные находятся на латвийских базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс. Киев, как утверждается в сообщении, не ограничится воздушными коридорами, которые ему предоставляли страны Балтии, и планирует запускать беспилотники непосредственно с их территории.
«Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — говорится в заявлении СВР.
После публикации данных СВР глава внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже заявила, что «Россия снова лжет». Она подчеркнула, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для атак по России. «Это уже несколько раз объяснялось российским представителям», — сказала министр.
