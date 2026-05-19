Глава РФПИ Дмитриев зарегистрировался в китайской соцсети WeChat

«Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeChat», — говорится в сообщении.
Пресс-служба РФПИ отметила, что Дмитриев написал в этой соцсети, что планирует делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства.
Как писал сайт KP.RU, ранее спецпредставитель президента РФ заявил, что Москва и Пекин имеют перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), логистики и инфраструктуры. Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для ИИ в мире, подчеркнул Дмитриев.