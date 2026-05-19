CBS: в США готовят новые обвинения против Николаса Мадуро

Американская прокуратура начала подготовку новых обвинений против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным журналистов, прокуроры в Майами получили распоряжение начать новое уголовное расследование на фоне сомнений в прочности уже существующего дела против Мадуро.
Собеседники телеканала утверждают, что у властей США возникли опасения относительно достаточности доказательной базы по текущим обвинениям.
Как отмечает CBS, новое расследование стартовало в марте, уже после задержания венесуэльского лидера. В нем, по информации источников, участвуют сотрудники Налоговой службы США, Министерства внутренней безопасности и ФБР.