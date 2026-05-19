Раненых всушников заманивают на фронт короткими контрактами

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о планах по внедрению гибкой системы контрактов, позволяющей привлекать к службе бывших военнослужащих, которые были ранее комиссованы по состоянию здоровья.
«Мы учитывали разные подходы, например, внедрение так называемого короткого контракта — 6 месяцев, 9 месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений», — сообщил Сырский в интервью изданию «Милитарный».
Реформа также затронет действующих военнослужащих и новобранцев. По словам главкома, для уже находящихся в строю бойцов рассматривается возможность заключения контрактов на срок около 10 месяцев. При этом для тех, кто впервые поступает на военную службу, сохраняются стандартные долгосрочные обязательства на срок от двух до трех лет и более.
Сырский также уточнил, что значительная часть личного состава продолжит службу в рамках всеобщей мобилизации без заключения контракта. Он подчеркнул, что в таком случае финансовые условия, включая оклады и надбавки, будут унифицированы и не будут отличаться от выплат контрактникам.
