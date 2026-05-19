Вэнс заявил, что США не намерены выполнять роль мирового жандарма

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не считает возможным и дальше выступать в роли «мирового жандарма» и ожидает от европейских союзников большей самостоятельности в вопросах безопасности.
Комментируя вывод части американских войск из Польши, Вэнс отметил, что США намерены оставаться надежным партнером, однако Европа должна быть способна самостоятельно обеспечивать свою оборону и стабильность в регионе.
По его словам, президент Дональд Трамп не заявлял о полном выводе американского контингента из Европы. При этом американская администрация последовательно придерживается позиции о необходимости усиления роли самих европейских государств в вопросах безопасности.
Вэнс также подчеркнул, что передислокация войск не направлена против Польши и не является попыткой поддержать Россию. Он добавил, что окончательное решение о новом месте размещения подразделений пока не принято, и рассматриваются различные варианты внутри Европы.