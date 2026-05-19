Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что США не намерены выполнять роль мирового жандарма

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не считает возможным и дальше выступать в роли «мирового жандарма».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не считает возможным и дальше выступать в роли «мирового жандарма» и ожидает от европейских союзников большей самостоятельности в вопросах безопасности.

Комментируя вывод части американских войск из Польши, Вэнс отметил, что США намерены оставаться надежным партнером, однако Европа должна быть способна самостоятельно обеспечивать свою оборону и стабильность в регионе.

По его словам, президент Дональд Трамп не заявлял о полном выводе американского контингента из Европы. При этом американская администрация последовательно придерживается позиции о необходимости усиления роли самих европейских государств в вопросах безопасности.

Вэнс также подчеркнул, что передислокация войск не направлена против Польши и не является попыткой поддержать Россию. Он добавил, что окончательное решение о новом месте размещения подразделений пока не принято, и рассматриваются различные варианты внутри Европы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше