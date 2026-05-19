Пентагон не исключает наземное вторжение США в Иран

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет за собой право на проведение полномасштабной наземной операции против Ирана в случае провала дипломатических усилий. Об этом заявил помощник министра войны по международным делам Дэниел Циммерман в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.