Пентагон не исключает наземное вторжение США в Иран

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет за собой право на проведение полномасштабной наземной операции против Ирана в случае провала дипломатических усилий. Об этом заявил помощник министра войны по международным делам Дэниел Циммерман в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Отвечая на прямой вопрос законодателей о возможности отправки американских сухопутных войск в Иран, представитель оборонного ведомства подтвердил, что военное командование готово к любому развитию событий.

«Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты», — заявил Циммерман.

Несмотря на попытки конгрессменов получить более конкретную оценку рисков эскалации, помощник министра обороны воздержался от дополнительных пояснений, вновь подчеркнув, что выбор стратегии остается прерогативой верховного главнокомандующего.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что отменил готовящуюся на вторник атаку по просьбе лидеров ближневосточных стран, рассчитывающих на мирное урегулирование ядерного вопроса. При этом президент США отдал распоряжение военному руководству поддерживать состояние полной боевой готовности, чтобы в случае неудачи переговоров немедленно перейти к реализации силового сценария.

