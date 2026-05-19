Минобороны Южной Осетии и РФ перешли на новый этап системного взаимодействия

Рабочая группа Минобороны РФ под руководством заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ капитана 1-го ранга Валерия Лапина прибыла в Цхинвал в рамках реализации межгосударственных договоренностей в сфере военного сотрудничества. В ходе визита состоялась рабочая встреча с югоосетинской стороной во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Юрием Яровицким. Стороны подписали протокол о внесении изменений в протокол к соглашению между правительствами Южной Осетии и РФ о софинансировании расходов на поэтапное повышение денежного довольствия и других социальных выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Южная Осетия.