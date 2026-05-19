Минобороны Южной Осетии и РФ перешли на новый этап системного взаимодействия

ЦХИНВАЛ, 19 мая. /ТАСС/. Министерства обороны Южной Осетии и России подписали протокол, закрепляющий новый этап системного взаимодействия оборонных ведомств двух стран и подтверждающий масштабный характер поддержки, которую Минобороны РФ оказывает югоосетинскому военному ведомству. Как сообщила пресс-служба Минобороны Южной Осетии, документ был подписан в ходе встречи в Цхинвале представителями оборонных ведомств двух стран.
Рабочая группа Минобороны РФ под руководством заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ капитана 1-го ранга Валерия Лапина прибыла в Цхинвал в рамках реализации межгосударственных договоренностей в сфере военного сотрудничества. В ходе визита состоялась рабочая встреча с югоосетинской стороной во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Юрием Яровицким. Стороны подписали протокол о внесении изменений в протокол к соглашению между правительствами Южной Осетии и РФ о софинансировании расходов на поэтапное повышение денежного довольствия и других социальных выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Южная Осетия.
«Документ закрепит новый этап системного взаимодействия оборонных ведомств двух государств и подтвердит масштабный характер поддержки, которую Министерство обороны Российской Федерации оказывает югоосетинскому военному ведомству в укреплении его оперативных, кадровых и социально-экономических возможностей. Протокол предусматривает не только корректировку финансовых показателей, но и комплексную адаптацию механизмов денежного довольствия к современным условиям несения службы. Российская сторона предоставляет экспертно-аналитическое сопровождение процесса, опираясь на отработанные практики оптимизации финансового обеспечения военнослужащих, что позволяет гармонизировать нормативную базу Республики Южная Осетия с действующими стандартами российского военного законодательства», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что помимо социально-финансового блока, сотрудничество охватывает ключевые направления военного строительства. Министерство обороны РФ оказывает всестороннее содействие в совершенствовании системы боевой подготовки, материально-технического обеспечения и другие направления, что напрямую повлияет на повышение боеспособности вооруженных формирований республики, а также станет логичным продолжением курса на углубление интеграции в оборонной сфере, закрепленного в Договоре о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и РФ.
По данным Минобороны республики, реализация предусмотренных протоколом мер носит долгосрочный и стратегически выверенный характер. Он направлен не на разовую поддержку, а на формирование устойчивого потенциала Министерства обороны РЮО, способного эффективно выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности республики. При этом российская помощь оказывается в духе союзнической солидарности, без политических условий и с полным уважением к национальным особенностям военного строительства Южной Осетии.
Стороны также подтвердили приверженность принципам взаимного доверия, оперативного взаимодействия и совместного реагирования на вызовы безопасности, что укрепляет стабильность в государстве и создает надежный фундамент для дальнейшего развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.