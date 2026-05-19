Владимира Путина в Китае очень ждут

В визите президента России Владимира Путина в КНР 19 мая специалисты выделяют сразу несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Многие, как западные, так и отечественные эксперты рассматривают поездку российского лидера в совокупности с недавно закончившимся «десантом» в Пекин главы Белого дома Дональда Трампа и его свиты, а также представителей крупного американского бизнеса.