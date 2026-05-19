Владимира Путина в Китае очень ждут

Многие политологи невольно вспоминают, как «тяжело» президент США добирался до Китая, учитывая, что его визит несколько раз откладывался, да и вообще «был под вопросом».
А у Владимира Путина все идет по плану. Более того, в Пекине главу Российского государства очень ждут. Безусловно, такие параллели важны, поскольку Вашингтон, Пекин и Москва на данный момент считаются тремя главными точками, которые влияют на архитектуру геополитики по всему миру.
Первый важнейший блок переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — установление общего видения по конфликтной ситуации в Персидском заливе. В следующей большой части встречи главы стран обсудят двухсторонние торгово-экономические отношения. Третий блок переговоров посвящен понятию многополярного мира, которого придерживаются обе стороны. Лидеры обговорят совместные проекты по ШОС, БРИКС, а также инициативы, которые, возможно, будут сообща продвигаться осенью на G20.