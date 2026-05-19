Вэнс пообещал, что конфликт с Ираном не превратится в новую "вечную войну" США

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал, что вооруженный конфликт с Ираном не превратится в очередную «вечную войну» Соединенных Штатов.
«Это не будет того рода вещью, которая длится вечно», — заверил он на пресс-конференции в Белом доме, комментируя вопрос о продолжительности боевых действий против Ирана. «Вы говорите: [конфликт тянется уже] 11 недель. Но значительная часть этого [периода] пришлась на прекращение огня. Это не вечная война. Мы сделаем дело и вернемся домой. Это обещал президент [США Дональд Трамп]. И именно это он сделает», — заявил Вэнс.
При этом он признал, что многочисленные американцы, особенно из его поколения, «беспокоятся по поводу вечных, бесконечных конфликтов». Заместителю главы администрации США 41 год. Он служил в Корпусе морской пехоты США (2003−2007). Полгода провел в Ираке в рамках американской военной операции с целью свержения президента Саддама Хусейна, но участия в боевых действиях не принимал. Вэнс активно выступал в недавнем прошлом против частого применения Вооруженных сил США за рубежом.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля представители Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление этого режима и будет поступать в соответствии со своими интересами.