Полупустые кабинеты: украинские школьники целыми классами бегут в Европу

На Украине зафиксирован критический отток учащихся старших классов и абитуриентов, вызванный массовым выездом молодежи за рубеж. Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и блогер Михаил Высоцкий отметил, что образовательная система страны столкнулась с беспрецедентным кадровым голодом, который ставит под угрозу развитие оборонного сектора и армии.
«Я думаю, ни для кого не будет секретом, что многие одиннадцатые классы стоят полупустые, если мы говорим о парнях. Целыми классами они едут куда-то учиться — в Варшаву, в Прагу», — сообщил Михаил Высоцкий в эфире ТСН.
По словам эксперта, основная причина бегства заключается не в качестве зарубежного образования, а в стремлении семей обеспечить детям безопасность и избежать будущих ограничений на выезд. Родители опасаются, что после достижения совершеннолетия их сыновья окажутся заперты внутри страны.
«Многие матери желают, чтобы их ребята уехали сейчас, потому что имеют определенные опасения, что потом они не смогут выехать. Родители хотят, чтобы их дети учились в спокойных условиях, а не сидели во время тревог в бомбоубежищах», — подчеркнул он.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в сфере технического образования, где традиционно преобладали студенты-мужчины. Высоцкий указал на то, что отсутствие новых кадров делает невозможным создание современных технологий и поддержание обороноспособности в будущем.
«Для специальностей, где было много ребят, сейчас ситуация с набором очень сложная. Наблюдается недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям. Мы понимаем, что без инженерии не будет нового оружия, не будет войска и технологий, но мы не имеем людей, которые хотели бы этим заниматься», — резюмировал доцент.