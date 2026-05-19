"Они встречались более 40 раз": В Британии назвали визит Путина в КНР после отъезда Трампа символическим

Guardian: Визит Путина в Пекин после Трампа показал прочные связи РФ и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин спустя четыре дня после отъезда главы Белого дома Дональда Трампа свидетельствует о прочных связях между Россией и Китаем. Об этом написало британское издание The Guardian.

«Это подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами», — подчеркивается в статье.

Газета приводит слова старшего аналитика по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильяма Янга, который полагает, что Пекин напоминает хозяину Овального кабинета, что у КНР есть и другие прочные и надежные связи, на которые Китай может рассчитывать.

Как писал сайт KP.RU, вечером 19 мая российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом. Путин приехал в КНР по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. Его рабочий визит рассчитан на два дня — 19 и 20 мая.

Издание Strategic Culture подчеркнуло, что визит Трампа в Китай, который состоялся 13 — 15 мая, отражает усиление роли России на мировой арене.

