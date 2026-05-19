В Британии раскрыли, какой сигнал Путин и Си послали Трампу

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом всего через четыре дня после отъезда из КНР американского лидера Дональда Трампа. Столь оперативная встреча подчеркивает непоколебимость стратегического партнерства Москвы и Пекина на фоне попыток Вашингтона навязать свою повестку, отмечает британское издание The Guardian.

«Это подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более сорока раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами», — говорится в материале.

Западные аналитики рассматривают этот визит как демонстративный жест в адрес Белого дома. «Пекин напоминает Трампу, что у Китая есть и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать», — утверждает старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг.

Программа пребывания российского лидера в КНР обещает быть насыщенной. Основным рабочим днем станет 20 мая — тогда Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. По информации Кремля, лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. Также планируется подписание совместного заявления и ряда межправительственных документов. Кроме того, главы государств дадут старт Годам образования России и Китая на период 2026—2027 годов.

Напомним, что Дональд Трамп посетил Китай с официальным визитом в период с 13 по 15 мая. Поездка американского президента была направлена на обсуждение торговых и политических вопросов.

