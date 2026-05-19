В Британии раскрыли, какой сигнал Путин и Си послали Трампу

Программа пребывания российского лидера в КНР обещает быть насыщенной. Основным рабочим днем станет 20 мая — тогда Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. По информации Кремля, лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. Также планируется подписание совместного заявления и ряда межправительственных документов. Кроме того, главы государств дадут старт Годам образования России и Китая на период 2026—2027 годов.