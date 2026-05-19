Визит Путина в Китай после поездки Трампа расценили как сигнал Вашингтону

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя несколько дней после отъезда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о прочности отношений между Москвой и Пекином. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание отмечает, что тесные контакты между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином подчеркивают высокий уровень стратегического партнерства двух стран. По данным газеты, лидеры России и Китая встречались более 40 раз — значительно чаще, чем Си Цзиньпин с западными руководителями.
Старший аналитик Международной кризисной группы Уильям Янг предположил, что Пекин таким образом демонстрирует Вашингтону наличие устойчивых международных союзов, на которые Китай может опираться помимо отношений с США.
Напомним, Дональд Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая. Уже спустя несколько дней в Пекин с двухдневным официальным визитом прибыл Владимир Путин. Основные переговоры лидеров России и Китая запланированы на 20 мая.