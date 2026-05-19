Пожар на складе в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пожар на складе в селе Белый Раст в Подмосковье локализован, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на складе в селе Белый Раст в Подмосковье площадью около 5 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Администрация округа сообщила, что угрозы жилым домам нет.
«На месте пожара объявлена локализация», — говорится в сообщении.
