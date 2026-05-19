Небензя потребовал от МАГАТЭ оценок действий Киева в части атак на ЗАЭС

ООН, 19 мая — РИА Новости. Россия требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Киева в части атак на ЗАЭС, а также «жестких предупреждений» в отношении тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Москва также требует «жестких предупреждений» в отношении тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты, отметил российский дипломат.
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.