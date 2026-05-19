МО РФ и Южной Осетии перешли к новому этапу системного взаимодействия

Минобороны Южной Осетии и РФ подписали протокол, предусматривающий новый этап взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Министерства обороны России и Южной Осетии подписали в Цхинвале протокол, предусматривающий новый этап взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

Документ был подписан в ходе визита рабочей группы Минобороны РФ во главе с представителем Главного управления международного военного сотрудничества Валерием Лапиным. Со стороны Южной Осетии в переговорах участвовал министр обороны Юрий Яровицкий.

Соглашение предусматривает корректировку системы денежного довольствия и социальных выплат военнослужащим республики, а также дальнейшую адаптацию нормативной базы к российским военным стандартам.

В Минобороны Южной Осетии отметили, что сотрудничество с Россией охватывает не только финансовую поддержку, но и развитие боевой подготовки, материально-технического обеспечения и других направлений военного строительства.

В ведомстве подчеркнули, что подписанный протокол рассчитан на долгосрочную перспективу и направлен на укрепление оборонного потенциала республики.