Вэнс: передача иранского урана России не входит в планы США

Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединенных Штатов не заинтересована в том, чтобы Иран передавал обогащенный уран в Россию — текущая стратегия Вашингтона не предусматривает такого сценария. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вопрос о передаче обогащенного урана Российской Федерации рассматривается в ходе диалога. Однако нынешний курс нашей администрации не включает этот пункт. Он никогда не был частью наших намерений», — отметил он, отвечая на вопросы прессы в Белом доме. «Я встречал отдельные публикации на эту тему. Мне неизвестно, откуда они берутся, но президент продолжает вести переговоры, стремясь к заключению соглашения», — добавил Вэнс.

«Таким образом, на данный момент правительство США не придерживается такого плана, — подчеркнул он. — Иранская сторона никогда не поднимала этот вопрос. Полагаю, что сами иранцы вряд ли были бы воодушевлены подобной идеей. И я знаю, что президент также не испытывает энтузиазма по этому поводу. Но кто знает? Я не буду заранее давать обещаний по какому-либо конкретному вопросу в ходе переговорного процесса».

