Вэнс опроверг планы США передать России обогащенный уран из Ирана

План США не заключался и не заключается в том, чтобы передать обогащенный уран из Ирана России, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме.
«В настоящее время [передача урана России] не входит в наши планы, и никогда не входило. Я видел сообщения об этом. Не знаю, откуда они взялись. Но президент продолжит переговоры о сделке», — заявил Вэнс.
По его словам, иранцы на переговорах этот вопрос не поднимали. «Мне кажется, иранцы не будут в восторге от этого. И я знаю, что президент тоже не в восторге, но кто знает», — добавил вице-президент США.
В середине апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today заявил, что Владимир Путин предложил передать уран из Ирана в Россию «довольно давно», что могло бы стать «довольно хорошим решением».
«Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение, и теперь оно не лежит на столе переговоров, хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе, если это потребуется для страны», — добавил Песков тогда. По его словам, Тегеран с предложением Москвы был согласен.
В начале февраля, еще до начала военной операции США и Израиля, The New York Times сообщила об идее вывоза части иранского обогащенного урана в Россию. Послание на этот счет Путину от бывшего верховного лидера Али Хаменеи тогда передал экс-секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани. Газета отметила, что такая передача предусматривалась соглашением 2015 года.
Позже The Wall Street Journal написала, что иранская делегация еще до войны выразила готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов другой стране, например — России.
На днях телеканал Al Arabiya сообщил, что, согласно утечкам, Иран пересмотрел свои мирные предложения США. Помимо прочего, в пересмотренном варианте инициативы Тегерана есть пункт о передаче обогащенного урана России, а не США.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в середине мая заявил, что Тегеран готов обсуждать передачу России обогащенного урана, но позже.
По информации иранского агентства Fars, в середине мая США предложили план, по которому Иран должен вывезти 400 кг обогащенного урана и ограничить свою ядерную деятельность единственным объектом. Иранская сторона, наоборот, требует отложить ядерный вопрос.
