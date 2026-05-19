Рейтинг одобрения Трампа упал до 35 процентов, показал опрос

Опрос Ipsos: 35% американцев одобряют работу Трампа на посту президента.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рейтинг одобрения американцами президента США Дональда Трампа упал до 35%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической компанией Ipsos.

Согласно результатам опроса, 35% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что на один процентный пункт ниже по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале месяца.

Кроме того, среди республиканцев рейтинг неодобрения американского лидера составил 21%, в то время как после вступления Трампа в должность в январе 2025 года этот показатель составлял 5%. Около 79% представителей Республиканской партии заявили, что Трамп хорошо справляется со своей работой.

Опрос проводился с 15 по 18 мая онлайн среди 1271 совершеннолетнего американца. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
