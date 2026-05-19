США потеряли 14 самолетов и 28 дронов во время операции против Ирана

Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, в ходе военной кампании против Ирана Соединенные Штаты лишились 42 летательных аппаратов, среди которых были истребители, беспилотники, самолеты-заправщики и машины специального назначения.
Наибольший урон пришелся на ударные дроны MQ-9A Reaper: 24 таких аппарата были уничтожены или потеряны в боевых условиях. MQ-9A применяется главным образом для выполнения разведывательных и ударных задач. Стоимость каждого такого дрона превышает 56 миллионов долларов. Один разведывательный дрон ВМС США MQ-4C Triton по неустановленной причине потерпел крушение в Персидском заливе.
Три истребителя F-15E были сбиты в результате огня своих же сил, еще один был уничтожен над территорией Ирана. Помимо этого, повреждения получил стелс-истребитель F-35A, а также был утерян штурмовик А-10.
Один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS был ликвидирован на земле из-за удара Ирана. В ходе военной кампании семь самолетов-заправщиков KC-135 получили серьезные повреждения, один из них разбился, что привело к гибели шести членов экипажа.
В докладе также указано, что два самолета специального назначения MC-130J были уничтожены на земле, а в результате обстрела получил повреждения один вертолет HH-60W.