Вэнс: США стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав

Вашингтон стремится не допустить расширения клуба ядерных держав, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим, и именно поэтому у Ирана не может быть ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.
Также Вэнс заявил, что Соединённые Штаты не могут быть мировым жандармом.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT, заявил, что приближение Германии к обладанию ядерным оружием — это несомненный casus belli.