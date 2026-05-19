Гросси: удар по АЭС "Барака" может привести к масштабному выбросу радиации

17 мая власти эмирата Абу-Даби сообщили, что в результате попадания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в генератор близ АЭС «Барака» возник пожар. В заявлении отмечалось, что инцидент не привел к жертвам и не повлиял на уровень радиационной безопасности, а все системы и энергоблоки объекта продолжают работать в штатном режиме. Тогда эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор возле станции. Как подчеркнули в Министерстве обороны ОАЭ, предварительные итоги расследования инцидента на АЭС, а также данные технического мониторинга «подтвердили, что три БПЛА, задействованные в атаке 17 мая, и перехваченные впоследствии аппараты были запущены с иракской территории».