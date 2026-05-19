Вэнс рассказал, почему США не отправили американских военных в Польшу

Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге для журналистов в Белом Доме.
«Мы не сокращали численность войск (США — РБК) в Польше на 4 тысячи человек. Мы лишь отложили отправку подразделения, которое должно было направиться в Польшу. Это не сокращение, а обычная задержка ротации, которая иногда случается», — сказал Вэнс.
30 апреля президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем объявил о выводе из Германии 5 тыс. военнослужащих. Впоследствии он заявил, что планирует «гораздо большее» сокращение, переброска войск завершится в течение 6−12 месяцев. Американский президент также допустил возможность переброски американских войск из Германии в Польшу.
17 мая Польша узнала об отмене переброски 4 тыс. американских военных после утечки в СМИ. Письмо Пентагона несколько дней пролежало в секретной почте начальника польского Генштаба, но он о нем никому не сообщил. В этот же день США начали перебрасывать в Польшу части 1-й кавалерийской дивизии.
