Профессор Кулаков предупредил о рисках неверного учёта расходов на ремонт

Профессор НИУ МГСУ, почётный строитель России Кирилл Кулаков заявил, что неверное отнесение расходов при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте может привести к финансовым, юридическим и управленческим последствиям.

В комментарии ИА RuNews24.ru он пояснил, что ошибка в квалификации работ влияет на бухгалтерский учёт, налогообложение, бюджетный контроль и правовой статус объекта.

«Если расходы на реконструкцию ошибочно отнесены к капитальному ремонту или наоборот, это может привести к неправильному расчёту налога на прибыль», — отметил Кулаков.

По его словам, затраты на ремонт можно списать единовременно, а расходы на реконструкцию — только через амортизацию. При выявлении ошибки компания рискует столкнуться с доначислением налогов, пенями и штрафами.

Ранее руководитель юридического агентства Дмитрий Костин в беседе с РИАМО заявил, что при покупке недвижимости на банкротных торгах есть риски.