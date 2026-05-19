Отбывавший срок экс-главред Tatler поужинал в ресторане в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин), отбывавший срок за вымогательство, поужинал в одном из ресторанов Москвы, сообщила супруга основателя Capital Group Ольга Карпуть.
Во вторник она опубликовала фотографии с ужина в одном из московских ресторанов с Романовским.
«Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь», — написала она под постом с фотографиями в своем Telegram-канале.
Официальными комментариями о том, вышел ли Романовский на свободу по УДО, РИА Новости в настоящее время не располагает.
В 2024 году суд в Москве назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову и по 7 лет Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал «Тушите свет», за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет», а также за удаление одного из постов.
Осенью 2024 года Мосгорсуд сократил фигурантам сроки: Суханову с 7,5 до 5,5, Бигаеву и Романовскому — с 7 до 5 лет колонии строгого режима.