Отбывавший срок экс-главред Tatler поужинал в ресторане в Москве

В 2024 году суд в Москве назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову и по 7 лет Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал «Тушите свет», за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей.