Китайский инженер признался, что не узнал Путина в 2000 году

Китаец, ребенком встретившийся с Путиным, признался, что тогда не узнал его.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, признался, что тогда не узнал его.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером Пэн Пайем, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году.

«Я (был — ред.) маленький, я не знаю, кто (приехал — ред.) сюда, почему этот парк закрыт. А потом, после фотографии с ним… говорят, что это президент Путин. Он первый раз в Китае, тогда я узнал, что это президент. Это (президент — ред.) очень большой страны, российский президент», — поделился Пай воспоминаниями о том дне с ИС «Вести».

Он добавил, что до сих пор интересуется Россией: читает книги на русском и слушает русскую музыку.

«Я узнал, что Россия — это очень долгая история и очень большая страна», — отметил Пай.

