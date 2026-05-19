Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле осудили ужесточение санкций США против Кубы

Руководство правящей партии Венесуэлы подчеркнуло необходимость защиты суверенитета острова и обеспечения политической стабильности.

КАРАКАС, 19 мая. /ТАСС/. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) решительно осудила ужесточение американских санкций против Кубы и призвала политические организации выступить в защиту суверенитета острова.

«Единая социалистическая партия Венесуэлы предупреждает партии и правительства стран Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира о серьезных последствиях недавних односторонних принудительных мер, введенных правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы, и, в частности, последствий указа от 1 мая 2026 года, который доводит до крайней степени и беспрецедентного уровня экономическую, финансовую и торговую блокаду», — говорится в заявлении ЕСПВ.

Новые экономические, финансовые и торговые ограничения охарактеризованы в заявлении как «преступная агрессия», не имеющая прецедентов за более чем 60 лет блокады Кубы. Энергетическая блокада, введенная 29 января этого года, является актом агрессии, подчеркивается в тексте.

ЕСПВ обратилась с настоятельным призывом к партиям, движениям, профсоюзам, студенческим федерациям и общественным организациям мира «выступить единым политическим и дипломатическим фронтом, чтобы предотвратить попытки создать на Кубе гуманитарный кризис и использовать его в качестве предлога для эскалации агрессии, включая военную угрозу с непредсказуемыми последствиями».

Руководство правящей партии Венесуэлы подчеркнуло необходимость защиты суверенитета острова и обеспечения политической стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше