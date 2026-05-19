Небензя: РФ знает о планах Киева запускать БПЛА с территории других стран

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у российских спецслужб имеются сведения о подготовке Киевом новых атак с использованием беспилотников.
По его словам, для запуска дронов могут использоваться территории сразу нескольких государств, а не только воздушные маршруты через страны Балтии.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя отметил, что современные технические возможности позволяют достаточно точно определять место запуска беспилотных аппаратов. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает подобную активность и располагает необходимыми данными.
Также дипломат заявил, что в случае атак по территории России ответные меры последуют неизбежно. По его словам, Москва намерена реагировать на любые попытки применения беспилотников против российских объектов.
Ранее оборонное ведомство Эстонии направило Киеву официальное заявление в связи со сбитым в небе над республикой украинским БПЛА, напомнив об отсутствии разрешения на полеты в своем воздушном пространстве.