Медведев предложил странам Балтии задействовать статью 5 НАТО против Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал ситуацию с беспилотниками в странах Балтии и возможное применение статьи 5 Североатлантического договора.

В своём Telegram-канале политик сравнил главу МИД Литвы Кестутиса Будриса с Моськой из басни Крылова.

По словам Медведева, подобные политики «любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета».

«Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против “страны 404” ст. 5 Вашингтонского договора», — написал Медведев.

Он добавил, что речь могла бы идти о реакции на атаки беспилотников по прибалтийским странам. По мнению политика, такой шаг был бы «смелым».

Ранее в девяти районах Латвии объявили воздушную угрозу из-за вероятного нарушения границы беспилотником.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Таллин не разрешал Киеву использовать воздушное пространство страны для беспилотников.

