В школах Украины не хватает старшеклассников из-за бегства из страны

На территории Украины наблюдается критическая нехватка учащихся в выпускных классах, сообщил доцент Киевского национального университета имени Шевченко и блогер Михаил Высоцкий.
По его словам, выпускные классы многих школ заполнены не полностью, поскольку значительное число учащихся отправляется на обучение за границу. Высоцкий уточнил, что нередко матери заблаговременно увозят своих детей из страны, опасаясь, что в будущем такая возможность может быть утрачена.
На сегодняшний день, как отмечает доцент, в стране также наблюдается значительный недобор по большинству инженерных и технических специальностей.
Ранее также стало известно, что в Нидерландах растет число украинских беженцев, которые не планируют возвращаться на родину даже после завершения конфликта.