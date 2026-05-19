Вэнс опроверг передачу иранского урана России

По его словам, иранская сторона на переговорах данный вопрос не поднимала.
«Мне кажется, иранцы не будут в восторге от этого. И я знаю, что президент тоже не в восторге, но кто знает», — добавил вице-президент США.
В середине апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today сообщил, что Владимир Путин «довольно давно» предложил передать уран из Ирана в Россию, что могло бы стать «довольно хорошим решением».
В начале февраля, до начала военной операции США и Израиля, The New York Times сообщила об идее вывоза части иранского обогащенного урана в Россию. Послание на этот счет Путину от бывшего верховного лидера Али Хаменеи тогда передал экс-секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани. Издание отметило, что такая передача предусматривалась соглашением 2015 года.
Позже The Wall Street Journal написала, что иранская делегация еще до войны выразила готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов другой стране, например — России.
На днях телеканал Al Arabiya сообщил, что, согласно утечкам, Иран пересмотрел свои мирные предложения США. В пересмотренном варианте инициативы Тегерана, помимо прочего, есть пункт о передаче обогащенного урана России, а не США.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в середине мая заявил, что Тегеран готов обсуждать передачу России обогащенного урана, но позже.