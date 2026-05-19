Эксперт Мансур: арабам нужна инициатива РФ и КНР по выходу из кризиса в Ормузе

БЕЙРУТ, 19 мая. /ТАСС/. Россия и Китай, тесно сотрудничающие со странами Ближнего Востока, могут сыграть важную роль в урегулировании конфликтной ситуации в зоне Персидского залива. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат и политолог Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел республики в 2011—2014 годах.
«Визит президента России Владимира Путина в Пекин проходит в тот момент, когда весь мир ждет развязки кризиса в Ормузском проливе, — отметил собеседник агентства. — Арабские народы с надеждой смотрят на РФ и КНР — две дружественные державы, они рассчитывают на выдвижение ими эффективной инициативы, которая заставит США вернуться к языку разума и отказаться от навязывания своей гегемонии и влияния».
Как считает дипломат, участие Москвы и Пекина в усилиях по выходу из тупика имеет решающее значение для их общего стратегического союзника — Тегерана. «Очевидно, что Россия и Китай не будут бездействовать перед лицом новой авантюры с возобновлением крупномасштабных военных действий, угрожающих иранским властям, суверенитету и стабильности исламской республики», — указал Мансур.
По его мнению, проблема может быть решена только путем продолжения переговорного процесса «без необоснованных требований, которые Соединенные Штаты предъявляют Ирану». «Предстоящая встреча российского и китайского лидеров даст четкое представление о том, какие гарантии могут взять на себя обе державы при выработке сделки между США и Ираном, а также с целью стабилизации обстановки в районе жизненно важной для мировой торговли артерии», — подчеркнул эксперт.