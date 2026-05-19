Иордания приостановила на 30 дней въезд из ДРК и Уганды из-за вспышки Эболы

ТУНИС, 19 мая. /ТАСС/. Власти Иордании приняли решение временно приостановить въезд на территорию страны всем прибывающим из Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды, кроме подданных королевства, в связи со вспышкой вируса Эбола в этих африканских государствах. Об этом сообщило иорданское агентство Petra.
По его информации, эта мера предосторожности будет действовать в течение 30 дней с 20 мая. Решение принято на основании рекомендаций министерства здравоохранения от 18 мая.
Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек.