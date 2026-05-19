Познер предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет

Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что в фигурном катание можно было поднять возрастной ценз до 18 лет.
«К сожалению, очень много политики в спорте, и победа того или иного спортсмена как-то приравнивается к победе страны. Это связано с патриотизмом, размахиванием флага, игранием гимна. И вот это все вместе взятое, как мне кажется, приводит к тому, что обязательно надо победить. И если получается так, что эти совсем подростки приносят победу, значит, будут использовать их. Или же федерация фигурного катания должна принять решение: не допустить к соревнованиям никого моложе 18 лет. И все — и тогда никуда не денешься. И это, на мой взгляд, было бы здорово. Но я сомневаюсь, что такое решение будет принято», — сказал Познер «Спортс».
Также он назвал эгоистичным интерес родителей, которые с малых лет ведут карьеру своих детей.
«Это не столько для ребенка делается, сколько для родителей. У меня такое ощущение, по крайней мере. Потому что так мордовать, извините за выражение, своего ребенка… Мне кажется, что этого делать не надо».
Ранее Познер объяснил, чем его очаровала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.