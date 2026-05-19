Познер предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет

«К сожалению, очень много политики в спорте, и победа того или иного спортсмена как-то приравнивается к победе страны. Это связано с патриотизмом, размахиванием флага, игранием гимна. И вот это все вместе взятое, как мне кажется, приводит к тому, что обязательно надо победить. И если получается так, что эти совсем подростки приносят победу, значит, будут использовать их. Или же федерация фигурного катания должна принять решение: не допустить к соревнованиям никого моложе 18 лет. И все — и тогда никуда не денешься. И это, на мой взгляд, было бы здорово. Но я сомневаюсь, что такое решение будет принято», — сказал Познер «Спортс».