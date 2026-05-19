Великобритания запретила импорт российского урана

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенное Королевство ввело запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных министерством по делам бизнеса и торговли.
«Поправки [к регламенту о санкциях] запретили импорт урана, а также его приобретение, поставку и доставку — прямо или косвенно», — говорится в документе. Новые меры, которые вступят в силу 20 мая, также запрещают предоставление технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, связанных с этими товарами.
При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так, разрешается его «приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг», если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года.
Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая 2026 года и хранящийся в третьей стране.