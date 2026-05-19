По привычному сценарию: «Локомотив» смял «Ак Барс» во втором периоде и выиграл пятый матч финала Кубка Гагарина

«Локомотив» взял верх над «Ак Барсом» в пятом матче и в третий раз вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина. Подопечные Боба Хартли фактически повторили сценарий первой встречи в Ярославле: после безголевого стартового отрезка они дважды за 85 секунд огорчили Тимура Билялова во втором периоде, а затем на классе дожали соперника. Главными героями вечера стали оформивший дубль Байрон Фрейз и отразивший 25 из 26 бросков Даниил Исаев.
К пятому матчу финальной серии Кубка Гагарина соперники подошли не только с промежуточным ничейным результатом, но и с любопытной статистикой: обе команды по разу выиграли и уступили на домашних площадках. Причём казанский коллектив в этом противостоянии уже дважды был в роли догоняющего.
«Ак Барсу» пришлось отыгрываться и по ходу недавней четвёртой встречи, что команда успешно сделала благодаря шайбам Артёма Галимова и Александра Хмелевски, реализовавшего большинство. Кстати, в нынешнем плей‑офф казанцы — лучшие по этому показателю: с 48 попыток они забросили 13 шайб.
Воскресная победа подопечных Анвара Гатиятулина определила, что, во‑первых, в финальном противостоянии, по сути, всё начинается заново, во‑вторых, будет как минимум шесть матчей, и в‑третьих, серия обязательно ещё вернётся в столицу Татарстана через несколько дней.
«От добра добра не ищут» — кажется, именно этой поговоркой руководствуется Гатиятулин при выборе состава. Тренер казанской команды, как и во всех четырёх матчах финальной серии, не сделал ни одной замены. В 11‑й раз подряд место в воротах занял прекрасно отыгравший предыдущую встречу Тимур Билялов.
В этом плане наставник железнодорожников Боб Хартли оказался менее консервативен — хоть и вынужденно. Из‑за травмы, полученной в воскресном матче, не смог сыграть один из ключевых исполнителей «Локомотива» — Георгий Иванов, набравший девять очков в нынешнем плей‑офф. В связи с потерей форварда наставник ярославцев отправил Егора Сурина в четвёртое звено и перевёл своего лучшего бомбардира Александра Радулова в тройку к Байрону Фрейзу.
Матч начался бодро. Уже на первых секундах удаление заработал форвард железнодорожников Рихард Паник за то, что в чужой зоне агрессивно действовал против Ильи Сафонова. И казанцы едва не реализовали большинство. Хмелевски получил шайбу на вершине правого круга вбрасывания и после паузы бросил в нижний угол. Даниил Исаев был закрыт игроками обеих команд, но щитком сумел отразить угрозу.
По сути, это был единственный опасный момент за те две минуты, что «Ак Барс» играл в большинстве. Более того, казанцы пропустили опасную контратаку: Фрейз по правому краю прорвался в зону соперника и прострелил на пятак, где совершенно один находился Никита Кирьянов. Но форвард не сумел подстроиться под передачу.
В целом команды провели дебют на равных. Возможно, гости выглядели чуть конкретнее. Ярославцы же за первую половину периода не сподобились ни на один выстрел в створ. Первый случился только на 11‑й минуте: Мартин Гернат получил шайбу на синей линии в чужой зоне, продвинулся вперёд и бросил, но попал точно в Билялова. Этот момент словно стал для хозяев сигналом, что пора просыпаться.
Почти сразу же «Локомотив» упустил два умопомрачительных момента. Андрей Сергеев пытался открыть счёт, но Билялов отбил шайбу перед собой. На пятаке первым оказался Илья Николаев, однако и с его добиванием с убойной позиции голкипер казанцев каким‑то чудом справился. А затем уже Денис Алексеев за счёт индивидуальных действий сместился в центр и пытался послать шайбу под перекладину. Но и в этот раз вратарь гостей не подвёл, отразив шайбу плечом.
В перерыве нападающий «Локомотива» Илья Николаев объяснил инертность своей команды в первой половине периода ранним удалением.
«Поначалу у нас не получались броски в створ — это последствие меньшинства. Соперник забрал ритм, но парни — молодчики, выстояли. Потом уже собрались и начали больше угрожать воротам», — отметил хоккеист.
Вторая 20-минутка началась с броска Паника с острого угла. Билялов оказался на высоте, хотя этот момент был далеко не таким опасным, как те, что ярославцы создавали в стартовом периоде.
Через пару минут Радулов из левого круга вбрасывания пытался поразить ближний угол, но эпизод закончился так же, как и все предыдущие. Наконец, на исходе пятиминутки едва не отличился Максим Шалунов: он дважды подряд атаковал с пятака, но Билялов явно поймал кураж и действовал безупречно.
Преимущество «Локомотива» в этом игровом отрезке по броскам было подавляющим — 11:0! И оно просто не могло не перерасти во что‑то осязаемое. Ярославцы на экваторе матча выстрелили дуплетом. Сначала Паник выиграл борьбу у борта в чужой зоне, выкатился на пятак, но бросить толком не сумел. Тем не менее шайба отскочила к Фрейзу, который с близкого расстояния расстрелял ворота. А спустя 85 секунд Гернат ассистировал оставшемуся в одиночестве Кирьянову, который после эффектной паузы щёлкнул точно между щитков Билялову.
Такое стремительное развитие событий заставило тренерский штаб гостей взять тайм‑аут. Нельзя сказать, что он им помог. Более того, ярославцы тут же едва не забросили ещё. Максим Берёзкин ассистировал партнёру по звену Шалунову. Тот стрелял без сопротивления, но на сей раз путь шайбе преградил Билялов.
За три с половиной минуты до второго перерыва убойный момент упустил Паник. Словацкий форвард выкатился один на один с вратарём гостей, но переиграть того не сумел.
«Локомотив», выражаясь боксёрской терминологией, забрал второй период за явным преимуществом, и по такой игре скромные 0:2 были за счастье для «Ак Барса».
Казалось бы, после перерыва казанцы должны прибавлять в активности. Однако вместо этого очередную разящую атаку провели хозяева. Паник упал у лицевого борта, но сумел быстро сориентироваться и протолкнуть шайбу на пятак, и Фрейз с близкого расстояния оформил дубль.
После этого Гатиятулин решился заменить Билялова на Максима Арефьева, который в последний раз выходил на лёд аж в середине апреля в игре с минским «Динамо».
Третья шайба на какое‑то время успокоила игру. Ярославцы не форсировали события, а казанцы хоть и атаковали, но делали это слишком вяло. Достаточно сказать, что за половину периода «Ак Барс» не создал ни одного по‑настоящему опасного момента.
На 51‑й минуте гости получили численное преимущество: за необязательную подножку отправился отдыхать Гернат. Но даже большинство не принесло им ощутимых дивидендов, так как, по сути, лишь Дмитрий Яшкин однажды побеспокоил Исаева.
За пять минут до конца казанцы получили ещё один шанс размочить счёт: удаление заработал Радулов. Гатиятулин отреагировал, заменив Арефьева на шестого полевого игрока. Однако в таком формате команды отыграли совсем немного: судьи наказали гостей за нарушение численного состава. И почти сразу же Артур Каюмов «парашютом» поразил пустые ворота казанцев.
В концовке, словно из рога изобилия, посыпались удаления. И в итоге большинство за полторы минуты до конца реализовал Хмелевски. Хотя эта шайба уже ни на что не могла повлиять. Разве что не позволила Исаеву оформить шестой сухарь в плей‑офф. Впрочем, вряд ли вратарь сильно расстроился, ведь его команде остался всего один шаг до звания чемпиона. И если он справится с давлением на выезде 21 мая, то во второй раз подряд поднимет над головой Кубок Гагарина.