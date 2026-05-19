Сливко — о помолвке с Бажиным: если что, я знаю номер Губерниева, но меня Кирилл не обижает

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала о помолвке с Кириллом Бажиным.
«Моя жизнь не изменилась, также продолжаю заниматься биатлоном. Только с женихом — и уже совсем скоро с мужем. Если что, я знаю твой номер телефона, Дим (обращается к Дмитрию Губерниеву). Но меня Кирилл не обижает», — сказала она «Матч ТВ».
О том, что Юажин сделал ей предложение Сливко рассказала в марте 2026 года. Позднее она заявила, что после свадьбы возьмёт фамилию мужа.
