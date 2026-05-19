Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: визит Путина в КНР после поездки Трампа назвали сигналом США

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай вскоре после поездки американского лидера Дональда Трампа демонстрирует прочные связи Москвы и Пекина.

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай вскоре после поездки американского лидера Дональда Трампа демонстрирует прочные связи Москвы и Пекина.

Об этом пишет газета The Guardian.

Издание обратило внимание, что российский и китайский лидеры встречались более 40 раз. По данным газеты, это значительно превышает число контактов председателя КНР Си Цзиньпина с западными лидерами.

«Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами», — говорится в статье The Guardian.

Старший аналитик по Северо-Восточной Азии Международной кризисной группы Уильям Янг заявил, что Пекин таким образом напоминает Трампу о наличии у Китая «и других прочных и надёжных связей».

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почётный караул.

В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава МИД Китая Ван И лично приветствовал Путина.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше