МИД Латвии вручил ноту протеста России из-за заявления СВР о дронах

Министерство иностранных дел Латвии пригласило временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, которому была вручена нота протеста. Причиной стало заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что латвийские власти разрешили Украине запускать беспилотники по российской территории со своей земли.

Источник: Reuters

Ранее СВР информировала, что командование Вооруженных сил Украины готовит серию новых террористических атак на тыловые регионы России. Как отмечалось, Украина намерена использовать для запуска беспилотников территорию прибалтийских государств, чтобы сократить время подлета.

«Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и выразило категорический протест против публичного заявления Службы внешней разведки России от 19 мая 2026 года», — указывается в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В МИД Латвии подчеркнули, что ранее уже опровергали утверждения о согласии на использование украинской стороной территории страны для нанесения ударов вглубь России. Главе российской дипмиссии также была передана официальная нота протеста.

