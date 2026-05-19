Рапирист Бородачёв назвал дружелюбным общение с иностранцами на мировых турнирах

Рапирист Кирилл Бородачёв рассказал об отношении иностранцев к россиянам на международных турнирах.
«Я много с кем общаюсь, есть дружеские связи с определёнными спортсменами, даже когда мы не ездили на соревнования международные, всё равно поддерживали общение», — приводит его слова «Чемпионат».
Он отметил, что после возвращения на мировые соревнования проблем между россиянами и иностранцами не возникало.
«Могу привести в пример чемпионат мира в Тбилиси. Обстановка в зале была очень дружелюбной. Все общались, относятся друг к другу хорошо и положительно».
Ранее Бородачёв выиграл этап Гран-при в Шанхае.