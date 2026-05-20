СФ обсудит закон о привлечении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Согласно документу, страны планируют укреплять взаимодействие в разных сферах, чтобы в том числе проводить согласованную международную и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру. Также в повестке СФ ратификация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией и соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством РФ и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.