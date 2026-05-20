СФ обсудит закон о привлечении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит закон, которым предлагается разрешить использование вооруженных сил для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств. Также в повестке верхней палаты парламента закон об упрощении порядка отстранения от управления автомашиной в пьяном виде и ратификация договора об углублении взаимодействия между Россией и Южной Осетией.
В ходе заседания перед сенаторами выступит глава Росреестра Олег Скуфинский. Он расскажет о роли Росреестра в социально-экономическом развитии субъектов РФ. В рамках рубрики «Час субъекта» запланированы выступления губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, а также председателя Заксобрания Пензенской области Вадима Супикова.
В повестке Совфеда рассмотрение закона, согласно которому президент РФ в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России. Также закон предусматривает, что госорганы по решению президента РФ будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Помимо этого, будет обсуждаться закон, которым предлагается сократить перечень процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение и отстранении от управления автомобилем. Документ в числе прочего предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность внесения соответствующей отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении.
Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Согласно документу, страны планируют укреплять взаимодействие в разных сферах, чтобы в том числе проводить согласованную международную и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру. Также в повестке СФ ратификация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией и соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством РФ и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.