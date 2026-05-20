Якушев: губернаторы войдут в список кандидатов ЕР на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Губернаторы войдут в список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, их будет «немало». Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Будет и немало. Конкретная цифра все-таки до съезда будет определяться», — сказал Якушев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном участии глав регионов в списке партии на выборах в Госдуму.
По его словам, окончательная конфигурация списка будет определяться до первого этапа съезда партии, предварительно запланированного на 27 июня.
На выборах в Госдуму в 2021 году список «Единой России» был разделен на 57 территориальных групп, 49 из которых возглавили губернаторы. Как рассказывали ТАСС собеседники в партии, в этом году рассматривается вариант включения в список от 50 до 55 глав регионов. Как и в 2021 году, они, как ожидается, возглавят региональные группы. По словам собеседников, конфигурация федерального списка в предстоящей кампании не будет полностью повторять конструкцию пятилетней давности.
Как ранее поясняли ТАСС в партии, структура региональных групп будет подчинена ключевой задаче — максимизировать избрание кандидатов, выдвинутых «Единой Россией». В этой связи при формировании территориальных групп могут объединяться малые и крупные регионы, а также более сильные и более слабые с электоральной точки зрения территории.
В одних случаях партия может сделать ставку на сильных региональных лидеров списка, способных обеспечить дополнительную электоральную поддержку кандидатам. Как правило, эту роль выполняют действующие губернаторы, министры, полпреды и другие политические фигуры с высоким уровнем узнаваемости и доверия. В других случаях такая тактика применяться не будет.