В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Вечером 19 мая Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили девять беспилотников над Ленобластью.

