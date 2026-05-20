В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Вечером 19 мая Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили девять беспилотников над Ленобластью.
