Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Всемирная организация, по мнению Москвы, утратила возможность сыграть значимую роль в урегулировании конфликта на Украине.
Он связал это с позицией руководства ООН, которую российская сторона считает предвзятой и ориентированной на подходы западных стран.
Выступая на заседании Совета Безопасности, Небензя подчеркнул, что такая линия поведения, по его оценке, привела организацию к фактической неспособности эффективно участвовать в процессе поиска решений по украинскому кризису. Он также отметил, что сложившаяся ситуация стала следствием собственных действий ООН.
Ранее российский дипломат уже высказывал мнение о том, что Всемирная организация не играет заметной роли в попытках урегулирования конфликта. По его словам, нынешнее положение ООН не позволяет ей выступать полноценным посредником в данном вопросе.
Ранее Небензя заявил, что у российских спецслужб имеются сведения о подготовке Киевом новых атак с использованием беспилотников.