Рядовой Вильданов уничтожил пулеметный расчет ВСУ выстрелом из гранатомета

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге командира орудия старшины Евгения Варламова. «Расчет [под командованием] старшины Варламова получил координаты огневых точек украинских боевиков и открыл огонь. После первого выстрела позицию самоходной артиллерийской установки атаковал ударный FPV-дрон противника, который был уничтожен расчетом орудия из стрелкового оружия. Несмотря на атаку дронов расчет продолжил вести огонь. С пяти выстрелов три огневые точки противника были подавлены», — указали там.