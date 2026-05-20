Рядовой Вильданов уничтожил пулеметный расчет ВСУ выстрелом из гранатомета

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стрелок рядовой Руслан Вильданов из состава штурмовой группы уничтожил пулеметный расчет противника выстрелом из гранатомета в ходе захвата опорного пункта ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«В ходе продвижения к оборонительным позициям украинских боевиков обнаружил пулеметный расчет противника, который выдвигался на огневую позицию во фланг наступающей штурмовой группе. Оперативно найдя удобную огневую позицию, Руслан несмотря на угрозу быть обнаруженным, вышел на дистанцию действительного огня и точным выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметный расчет», — рассказали в военном ведомстве.
Там отметили, что далее рядовой догнал свою группу и вступил в бой с противником непосредственно на опорном пункте, где поразил вражеских солдат огнем из стрелкового оружия.
Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге командира орудия старшины Евгения Варламова. «Расчет [под командованием] старшины Варламова получил координаты огневых точек украинских боевиков и открыл огонь. После первого выстрела позицию самоходной артиллерийской установки атаковал ударный FPV-дрон противника, который был уничтожен расчетом орудия из стрелкового оружия. Несмотря на атаку дронов расчет продолжил вести огонь. С пяти выстрелов три огневые точки противника были подавлены», — указали там.
В Минобороны подчеркнули, что действия старшины способствовали оперативному захвату укрепленных позиций ВСУ, в результате чего противник понес значительные потери.