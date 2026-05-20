Чехия планирует ужесточить условия предоставления гумпомощи украинским беженцам

В Чехии планируют ужесточить условия предоставления гуманитарного пособия украинским беженцам, пишет ČTK.

«Лица, получившие так называемую временную защиту, то есть, в основном, беженцы из Украины, подающие заявку на получение гуманитарных пособий, должны будут иметь работу, вести бизнес или быть зарегистрированы в бюро по трудоустройству», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечается, им нужно находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется помощь.

Ранее сообщалось, что в Польше не трудоустроенные официально украинские беженцы больше не смогут получать пособия на детей.