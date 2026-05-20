Небензя: Россия готова содействовать урегулированию конфликта США и Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы содействовать политико-дипломатическому урегулированию напряженности между США, Израилем и Ираном. Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
Российский дипломат подчеркнул необходимость снижения уровня конфронтации и отказа от угроз, которые, по его мнению, лишь усугубляют обстановку в регионе. Он призвал стороны вернуться к диалогу и сосредоточиться на поиске долгосрочного решения конфликта мирными средствами.
По словам Небензи, Россия готова участвовать в усилиях, направленных на стабилизацию ситуации и поддержку переговорного процесса. Москва рассматривает дипломатические механизмы как основной путь к предотвращению дальнейшей эскалации.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что принял решение отложить запланированные на 19 мая удары по Ирану. Он также заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к сделке.